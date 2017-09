Rischio voragine in via Crispi: strada chiusa e traffico in tilt

Strada chiusa e traffico in tilt in via Crispi. La strada è interdetta ad auto e pedoni da ieri pomeriggio per un rischio voragine.

La depressione ampia circa una quindicina di metri interessa l'intera carreggiata ( inclusi i marciapiedi). Sul posto si è subito recato il consigliere comunale Francesco Carignani Di Novoli che ha dichiarato in una nota fornita a NapoliToday: "Mi sono recato sul posto non appena sono venuto a conoscenza dell’accaduto. Protezione Civile e Polizia Municipale hanno fatto un ottimo lavoro, a loro vanno i miei ringraziamenti, come ai cittadini che hanno prontamente segnalato cosa stava accadendo. Aspettiamo il responso dei tecnici nelle prossime ore per capire l’entità del danno. Credo che dobbiamo essere contenti di aver prevenuto un crollo ben più grave, e che nessuno si sia fatto male".