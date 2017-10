Donna rapinata e ferita in Villa Comunale, arrestato 18enne

Una donna è stata ferita e rapinata in Villa Comunale. Due poliziotti hanno notato la donna che invocava aiuto e hanno bloccato il 18enne originario del Gambia a Napoli come richiedente asilo. A riportare la notizia è Nico Falco sul Mattino.

Il 18enne aveva strattonato la donna, scaraventandola poi a terra per rubarle il telefonino, poi restituito alla legittima proprietaria.

La vittima dello scippo è stata accompagnata in ospedale. La prognosi per lei è di 10 giorni.

“Bisogna intensificare la sorveglianza nella Villa Comunale del lungomare di Napoli perché, complici i lavori per la metro e la situazione di abbandono in diverse zone, anche per colpa dei cantieri aperti, la villa non è molto frequentata e finisce spesso per essere ostaggio di malintenzionati, come è capitato oggi con la rapina ai danni di una donna”, denuncia il consigliere regionale, Borrelli.