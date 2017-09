"Villa Comunale alla deriva, il Comune intervenga subito", l'appello del presidente della prima municipalità

Francesco de Giovanni, presidente della prima municipalità (Chiaia-Posillipo-San Ferdinando) non usa mezzi termini per descrivere lo stato di manutenzione della Villa Comunale e punta il dito contro l'amministrazione comunale. "Parliamo di un degrado allucinante", spiega de Giovanni. "Aiuole incolte e bruciate dal sole, erbacce circondate da rifiute, fontane ridotte a pattumiere. La Casina del Boschetto che giace dimenticata da tempo". Le responsabilità? "Abbiamo denunciato più volte al Comune, ma o l'amministrazione è poco interessata o è incapace di provvedere".

"La nostra proposta", chiosa il presidente della prima municipalità, è "l'istituzione di un ufficio autonomo del parco, ma non ci ascoltano".