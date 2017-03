Furto nella nota hamburgheria: la "banda della spaccata" colpisce ancora

Ancora una "spaccata", ancora una nota panineria nel mirino dei ladri. Questa volta tocca a "12 morsi", frequentatissima hamburgheria di via Alabardieri. L'episodio, riportato dal Mattino, è avvenuto sabato notte: vetrina in frantumi con un mattone per entrare, poi il "colpo".

I ladri hanno agito intorno alle 5.45. All'arrivo di una pattuglia della vigilanza privata sul posto, erano già scappati. Notevole il novero dei danni: 7mila euro per il vetro rotto, un tablet e il registratore di cassa che hanno portato via; circa 5500 euro l’incasso rubato.

Solitamente, raccontano i proprietari, l'incasso non viene lasciato nel locale. Ai ladri è andata particolarmente bene. Non si perdono d'animo: il locale ha già aperto di nuovo.

Indaga la polizia. Verranno acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza. L’ipotesi al vaglio degli inquirenti è che in zona ci sia un gruppo molto ristretto di persone che stia portando avanti questo tipo di colpi.