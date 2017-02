E' morto all'età di 70 anni Marino Tomeo, tuttofare per anni del Circolo Nautico Posillipo. Presente alle esequie, come riporta Il Mattino, tra gli altri, anche il presidente del circolo Bruno Caiazzo. Anche il fratello di Marino Tomeo ha alle spalle una lunga militanza nel Circolo Posillipo, come massaggiatore.