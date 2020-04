Si è spento Lucio Mauro, fondatore e anima di Cittadinanza Attiva

E' morto all'età di 68 anni Lucio Mauro, fondatore e anima dell'associazione Cittadinanza Attiva in difesa di Napoli (con oltre 18mila iscritti su Facebook), nata per denunciare tutto ciò che accade in città con spirito sempre critico, ma lucido. Mauro, impiegato di banca in pensione residente a Posillipo, è stato stroncato da un male incurabile al pancreas, scoperto meno di un mese fa, che non gli ha lasciato scampo.

In occasione delle feste di Pasqua aveva pubblicato un post nel quale chiedeva di non voler ricevere gli auguri, ma nulla poteva far presagire la fine imminente del 68enne.

