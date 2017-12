Inseguito e rapinato dopo un prelievo alle Poste: sgominata banda del filo di banca

Un consulente finanziario è stato inseguito dopo il prelievo alle poste e rapinato. I carabinieri hanno scovato in via Petrarca i due componenti della banda del filo di banca, arrestandoli.

Il 44enne aveva appena prelevato 3mila euro dall’ufficio postale di piazza Matteotti per impiegarli in transazioni di lavoro. il “filatore” ha seguito la vittima su una “Vespa” fino al punto in cui erano appostati i complici, una curva stretta lungo la strada che il consulente avrebbe dovuto seguire per tornare a casa. Il malcapitato è stato costretto a fermarsi con un colpo di pistola a salve, venendo subito dopo aggredito dai complici: a quel punto spintoni, strattoni, botte, durante i quali, dopo essere stato scaraventato a terra, è stato rapinato.

I carabinieri sono arrivati pochi istanti dopo il fatto e si sono messi sulle tracce dei malviventi trovandoli a casa di uno di loro, dove si erano appena spartiti il bottino.