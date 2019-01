Notte di terrore in auto, schiaffi e pugni ad una donna per rapinarla

Una donna ha raccontato di essere stata aggredita a via Manzoni, mentre si trovava in auto.

"Ero appena entrata in auto, quando un uomo con casco e visiera nera è entrato in macchina dal lato passeggero, cercando di rubarmi la borsa. Ho resistito mantenendola forte, ma mi ha preso a schiaffi e pugni. Ho aperto lo sportello e sono scappata al centro della strada urlando, ma non c'era nessuno. A quel punto è scappato via. Ho rischiato, ho uno zigomo gonfio e un occhio semichiuso. Quando ho fatto la denuncia mi hanno detto che è un ladro seriale. State attente. Agisce spesso a via Manzoni". E' la denuncia lanciata da Fabiana e ripresa da Iris Savastano, consigliere della I Municipalità.