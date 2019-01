Posillipo, rivolta dei residenti di via del Marzano

Riunione residenti via Del Marzano per costituirsi ufficialmente in comitato per il recupero della zona: da 5 anni, per uno smottamento, la strada è tagliata a metà, si è così trasformata in uno sversatoio di rifiuti di ogni genere (raccolti solo dopo le segnalazioni, neppure tempestivamente) e luogo ideale per agguati.

Il manto stradale è un disastro. Essendo a strapiombo su via Petrarca, c'è un problema di sicurezza, tamponato con un'improbabile recinzione con rete di plastica.