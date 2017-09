Marechiaro, scoperti due lidi balneari abusivi

Due stabilimenti balneari abusivi sono stati scoperti stamane, dalla Guardia di Finanza, nella zona di Marechiaro.

I lidi disponevano in tutto di 163 lettini e di un bancone frigo. Non avevano alcuna autorizzazione e davano lavoro, in nero, a tre impiegati. I loro gestori sono stati denunciati per occupazione abusiva di spazio demaniale, nonché multati per la presenza di lavoratori irregolari.

Nell'ambito dei medesimi controlli, inoltre, sono stati individuati sei appartamenti tra le località di Capri, Ischia e Forio d'Ischia affittati a turisti senza le autorizzazioni previste dalla legge. I proprietari sono stati denunciati per evasione fiscale.