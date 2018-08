Via Petrarca, topo entra in casa e morde il dito di un medico

Un medico napoletano è stato morso ad un dito della mano da un topo entrato in casa in via Petrarca, a Posillipo.

La denuncia arriva da Alessia Giangrasso, dirigente superiore del Coordinamento operativo nazionale interforze tutela ambientale, che opera a Posillipo.

"Posillipo versa in uno stato di totale abbandono, da tempo segnaliamo la presenza di feci, spazzatura, insetti, parassiti. Questi sono topi di fogna, non di campagna", denuncia la dirigente.

Il medico morso dal topo è stato medicato al Fatebenefratelli.