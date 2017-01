Via Manzoni, clochard avvolto dalle fiamme: la polizia lo salva

Accende un fuoco per riscaldarsi, ma le fiamme lo avvolgono: viene salvato da due poliziotti. É accaduto ieri sera in Via Manzoni.

I poliziotti hanno notato un 77enne in difficoltà. Poco prima aveva acceso un fuoco per tentare di riscaldarsi; i suoi abiti, però, erano subito stati avvolti dalle fiamme. I due agenti hanno utilizzato l'estintore in dotazione all'autovettura di servizio soccorrendo l'anziano.

Portato dal 118 nel vicino ospedale Fatebenefratelli, l'uomo ha riportato ustioni di primo grado ai glutei ed è stato giudicato guaribile in dieci giorni. I due poliziotti sono stati curati per le intossicazioni da fumo; guariranno in quattro giorni. I vigili del fuoco hanno bonificato l'area luogo dell'incendio.