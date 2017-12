Addio albero in Galleria, stanotte l'ultimo raid dei baby vandali

Non c'è più limite all'azione vandalica contro l'albero di Natale in Galleria. Anche questa notte, i soliti ignoti hanno operato riuscendo a portare via quello che è diventato il simbolo dello spregio piuttosto che quello delle festività.

In pochi giorni è il quarto attacco e si ipotizza che sia anche l'ultimo. Poche, infatti, le speranze di rivedere un altro abete in Galleria. Installarlo rappresenterebbe solo il mezzo attraverso cui far dare sfogo al vandalismo di un gruppo di sconsiderati.

Nei giorni scorsi era stato lanciato un vero e proprio allarme a proposito dell'albero installato dal Gambrinus: una baby gang dei Quartieri Spagnoli stava preparando martelli e seghe per appropriarsene, o benzina per bruciarlo nel caso non fosse riuscita nell'intento.

I continui raid ai danni dell'albero hanno fatto tornare alla ribalta il discorso della sicurezza nella Galleria Umberto e soprattutto la proposta - da più parti sollevata ma mai divenuta una realtà - di una sua chiusura notturna per evitare scorribande e vandalismo.