Albero dei desideri, l'allarme: "Baby gang stanno preparando seghe, martelli e benzina"

Sarebbero pronti a vandalizzare di nuovo l'albero dei desideri della Galleria Umberto I. Secondo il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, una baby gang si è preparata per agire stanotte.

Borrelli ha scritto una mail a Questore e Prefetto in cui ha lanciato l'allarme perché si difenda quello che è diventato un simbolo della lotta “tra la Napoli onesta e quella che vive nella violenza”.

Questo il testo della mail inviata: “In questi giorni l’albero di Natale che, grazie alla disponibilità del Gambrinus, è stato messo nella Galleria Umberto è al centro di una vera e propria “guerra” tra la parte sana della città e bande di ragazzini che l’hanno prima rubato e poi abbattuto per ben due volte. Per scoraggiare un nuovo furto, l’albero è stato rafforzato con bulloni e assi di legno, e, proprio per questo, stando a quanto denunciato da residenti dei Quartieri spagnoli, le baby gang della zona si starebbero organizzando con seghe e martelli per distruggere l’albero e portarlo via a pezzi e, qualora non ci riuscissero, sarebbero pronti anche a bruciarlo sul posto, in segno di sfida. Quell’albero è ormai un simbolo che deve resistere alla violenza delle baby gang e, pertanto, vi chiedo di prevedere un controllo della zona per scongiurare l’assalto finale dei piccoli delinquenti che, da quando è stato posizionato in Galleria, l’hanno preso di mira. Certo della vostra collaborazione per permettere alla Città di vincere questa sfida contro la violenza delle baby gang, vi auguro buon lavoro e buona serata”.