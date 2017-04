Auto in sosta selvaggia, l'ambulanza non passa: la denuncia

“Un’ambulanza è stata costretta a rallentare la sua corsa verso l’ospedale a causa delle auto parcheggiate in modo selvaggio in via Sergente maggiore, a ridosso di via Toledo”. Questa la denuncia del consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e di Gianni Simioli de La radiazza. Alla trasmissione di Radio Marte è stato inviato un video che riporta la scena, con l’ambulanza costretta, nei fatti, a fermare la sua corsa a causa delle auto parcheggiate.

“Dietro l’ambulanza c’era anche un’auto della polizia municipale - sottolineano ancora gli autori della denuncia - che non s’è fermata a verbalizzare il divieto di sosta, forse perché impegnati a scortare l’ambulanza stessa". "Ci auguriamo - proseguono Borrelli e Simioli - abbia segnalato la sosta selvaggia a qualche altra pattuglia per gli interventi del caso”.

"Servono controlli straordinari in strade e vicoli stretti come via Sergente Maggiore - ha continuato ancora il consigliere regionale - per evitare tragedie dovute ai ritardi con cui arrivano i soccorsi o i malati vengono trasportati in ospedale”. "E’ assurdo - conclude Borrelli - perdere vite umane per colpa dell’inciviltà di qualcuno, e se non se ne rendono conto da soli è giusto che ci siano maggiori controlli e sanzioni a ricordarglielo e faglielo capire”.