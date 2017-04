Paura in via Toledo, cadono calcinacci: l'intervento dei vigili del fuoco

Momenti di paura, nella mattinata di oggi, in via Toledo. Lungo l'affollatissima via del centro storico, infatti, intorno alle 10.30 si è verificato l'ennesimo crollo di calcinacci.

A riportare la vicenda è il Mattino. La zona del crolo, per fortuna sgombra al momento della caduta, è quella antistante al negozio di abbigliamento H&M.

I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per mettere in sicurezza l'area.