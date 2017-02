La proposta: "Cancelli all'ingresso della Galleria Umberto"

Cancelli all'ingresso della Galleria Umberto, così da evitare che possa essere invasa da baby gang come avviene puntualmente ogni sera. È la proposta – sulla falsariga di come è organizzata la Galleria Alberto Sordi a Roma – dei Verdi-

“Abbiamo deciso di avviare una petizione – spiega Francesco Borrelli – tra i residenti e i commercianti della Galleria Umberto, ma anche tra tutti i napoletani, per chiedere l’installazione di cancelli come quelli della Galleria Sordi di Roma”.

Le lamentele ormai sono da tempo le stesse. Ragazzini giocano a pallone correndo il rischio di danneggiare vetrine, saracinesche e pavimenti.

PARTITELLE IN GALLERIA, 15 FERMATI

Insieme a Gianni Simioli della Radiazza, il consigliere regionale dei Verdi chiede anche l’intervento dei servizi sociali e del Tribunale dei minorenni contro i piccoli autori della scorribande: l'obbiettivo sarebbe avviare l’iter necessario all’allontanamento dalle loro famiglie. “È assurdo che ragazzini, ma anche bambini di sette o otto anni, siano lasciati di notte per strada”. La richiesta è di allontanarli dalle famiglie che “non sono in grado di educarli e di badare a loro”.