Piazza del Plebiscito, si amplia il cantiere

Il cantiere per i lavori della linea 6 della metropolitana a Piazza del Plebiscito si amplia. "Nella piazza più importante della città il perimetro recintato che delimitava il cantiere è stato allargato affinché si possa partire con i lavori per la realizzazione delle griglie di reazione per la linea 6 della metropolitana. La questione era già stata oggetto di discussione tanto tanto da essere portata in tribunale dove i giudizi del Tar hanno accolto il ricorso del Comune di Napoli affichè i lavori per le griglie potessero procedere", denuncia Borrelli.

"Ciò che, però, preoccupa maggiormente è la condizioni del sottopostolo che viene continuamente sollecitato. Oramai circa la metà di Piazza del Plebiscito è occupata dal cantiere ed oggettivamente non è un bello spettacolo per la città e per i turisti per questo i lavori devono procedere in tempi rapidissimi anche per l'immagine della nostra città”, ha commentato il Consigliere Regionale del sole che ride, con i due rappresentanti del Sole che Ride alla I Municipalità Benedetta Sciannimanica e Gianni Caselli.