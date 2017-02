Cicca day: un caffè gratis al Gambrinus con 5 mozziconi di sigaretta

“La Campania, come certifica anche il rapporto dell’Ispra, ha visto un progressivo aumento della raccolta differenziata e ormai stiamo sfiorando il 50%, ma bisogna continuare a sensibilizzare per tenere pulite le nostre città, anche liberandole dalle odiose cicche di sigarette che vengono gettate per strada e, in molti casi, otturano le caditoie rendendole inservibili quando piove e provocando quindi pericolosi allagamenti delle strade”. Lo hanno detto i Verdi, con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e il portavoce regionale del Sole che ride, Vincenzo Peretti, annunciando la seconda edizione del Cicca day.

Appuntamento venerdì 10 febbraio alle 10.30 quando, nel Gambrinus di Napoli, chiunque porterà cinque mozziconi di sigaretta potrà gustare un caffè.

“Grazie alla compagnia de La radiazza di Gianni Simioli, invece, chi porterà 1.000 mozziconi avrà in regalo una maglia del Napoli”, ha aggiunto Borrelli.