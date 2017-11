Galleria Umberto, clochard picchiata dalla baby gang: "Mi urinano e defecano addosso"

Tiziana, senzatetto che vive nella Galleria Umberto I, ha raccontato di essere stata aggredita e picchiata da un gruppo di ragazzini. La 40enne, tossicodipendente e madre di due figli, ha dichiarato di aver subito anche umiliziani di ogni genere dalla gang: "Mi urinano e mi defecano addosso".

La donna, ancora scossa dalle ultime serie di percosse ricevute, ha perso quasi tutti i denti che aveva in bocca e ha il viso gonfio. Un passante ha raccontato di aver assistito ad una delle ultime violenze subite dalla clochard.

“Visto che la Prefettura continua a sottovalutare il problema delle baby gang non accogliendo gli appelli a convocare il Comitato per l’ordine pubblico per decidere, insieme ai rappresentanti istituzionali e alle forze dell’ordine, misure straordinarie per arginare il fenomeno, siamo pronti a scendere in strada noi per controllare le zone maggiormente frequentate dai piccoli delinquenti, a cominciare proprio dall’area intorno alla Galleria Umberto I teatro dell’ultima aggressione a una clochard. In realtà quell'area è infestata da tempo da piccoli teppisti lasciati a "briglia sciolta" dalle famiglie spesso di pregiudicati che di notte o giocano a pallone disturbando i residenti che vorrebbero dormire o molestano anche dando fuoco ai senza tetto o fanno atti di teppismo bruciando i monumenti e devastandoli. Un vero e proprio inferno”. Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli