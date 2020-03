Divieto di assembramento, questo sconosciuto: affollate via Solitaria e via Egiziaca

Nonostante i divieti di assembramento, non tutti sembrano comprendere l'importanza di restare a casa evitando che il contagio possa continuare a diffondersi. 145 i positivi in un giorno solo ieri, ma a molti, troppi, non vengono fatti i tamponi, nonostante i medici di base di Chiaia e San Ferdinando abbiano segnalato diverse casistiche in linea con la positività.

Ecco lo scenario che si è presentato ai nostri occhi questa mattina alle ore 12.00 a via Solitaria e via Egiziaca, a due passi da via Monte di Dio e da piazza del Plebiscito. Lunghe code davanti agli alimentari e ai negozi di detersivi, gente che passeggia allegramente e addirittura c'è chi si sposta da basso e basso per scambiare due chiacchiere. Tutti incuranti del pericolo virus che incombe silente. Tra l'altro proprio in via Egiziaca si è già verificato un caso di positività conclamata e un altro in via Monte di Dio. Urgono più controlli delle forze dell'ordine anche nei vicoli del centro cittadino.

