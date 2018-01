Galleria Umberto, è sempre più emergenza baby gang: residenti terrorizzati

La Galleria Umberto è sempre più terra di nessuno. Negli scorsi mesi abbiamo documentato le aggressioni delle baby gang ai danni dei clochard, che trovano riparo nella Galleria e il terrore che vivono i residenti nelle ore serali.

"Usano le saracinesche di negozi e bar come porte di calcio, scorrazzano impunemente, si arrampicano sulle impalcature, per non parlare della triste vicenda dell'albero di Natale devastato come ogni anno. Se qualcuno prova ad opporsi arrivano insulti e minacce", denuncia all'Ansa una residente.