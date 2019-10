Galleria Umberto, concerto gratuito di musica lirica per la prima volta in Italia

Cresce l'attesa nella Galleria Umberto per il Rigoletto e la Tosca. Si parte alle 21.00 questa sera per l'evento speciale ad ingresso gratuito, ideato dal Maestro Alvise Casellati.

Il progetto per la prima volta in Italia, dopo il successo di New York, “Opera Italiana is in the Air”, è un gala lirico popolare, internazionale.

Alvise Casellati, sarà sul podio, Patrizio Rispo, la voce recitante, Stefano Valanzuolo è il responsabile dei testi, con Chiara Isotton (soprano), Azer Zada (tenore), Seung-Gi Jung (baritono) e le prime parti dell’Orchestra del Teatro di San Carlo, l'Orchestra Giovanile Sinfonica del Conservatorio Nicola Sala di Benevento, i solisti dell’Accademia di perfezionamento per cantanti lirici del Teatro alla Scala.