Galleria Vittoria chiusa: i percorsi alternativi

"Da stanotte è chiusa la Galleria Vittoria da e per Via Acton a causa del cedimento del pilone di sostegno dell'impalcatura presente all'esterno del tunnel. Si consigliano percorsi alternativi. Da via Caracciolo verso il centro utilizzare via Arcoleo, via Chiatamone, via Nazario Sauro e poi via Acton; da piazza Municipio è possibile raggiungere solo la zona di Santa Lucia; per zona Chiaia si può utilizzare il Corso Vittorio Emanuele o la tangenziale uscita Fuorigrotta; la ztl di via Domenico Morelli è momentaneamente sospesa. Quest’episodio, frutto di un incidente automobilistico, non può non rimandare al tema del progetto di restauro definitivo per la Galleria Vittoria. Il progetto esecutivo di 1milione e 8000mila euro al quale abbiamo lavorato per la Galleria Vittoria, approvato in giunta, nel 2020 lo vedremo messo in opera", scrive in una nota il Comune di Napoli.

Incidente

Disposta la chiusura per i danni provocati da una vettiura guidata da un ventenne che ha travolto una parte strutturale della Galleria.

"Questa mattina, dalle ore 3.00, il comandante della polizia municipale Ciro Esposito, intervenuto prontamente ha dovuto chiudere per sicurezza la Galleria", spiega a NapoliToday il consigliere comunale Nino Simeone.