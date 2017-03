Galleria Vittoria, il documento choc: "Rischio strage nel tunnel"

Rischio elevato "di ingenti danni in termini di vite umane". È la frase riportata in un documento ufficiale del Comune di Napoli, a proposito della Galleria Vittoria, che sta suscitando scalpore. A riportarla il Mattino: la relazione, opera dell'ingegnere Agata Mancini commissionata da Palazzo San Giacomo, è stata ottenuta e pubblicata grazie all'associazione Cittadinanza Attiva.

Il problema principale è l'eventualità di incendi. Nella galleria c'è un impianto di sollevamento delle acque fognarie assolutamente obsoleto. Se da questo un incendio “si propagasse alla galleria, con esso comunicante, la popolazione esposta al rischio incendio sarebbe l’intera utenza della galleria, che, negli orari di punta, ha un traffico veicolare che si attesta intorno a 2.500 veicoli all’ora”.

Da qui il rischio di "ingenti danni in termini di vite umane". Sebbene un incendio è definito “con scarsa probabilità di accadimento” - l'ultimo è avvenuto nei primi anni Duemila - la sua portata all'interno del tunnel sarebbe potenzialmente devastante.

Dall’ingegner Mancini sopralluoghi e relazioni anche per gli altri due tunnel napoletani, ovvero la Galleria Laziale e quella Quattro giornate. Numerose criticità anche lì, tra rischio incendio, illuminazione inadeguata, mancanza di colonnine di soccorso, estintori e pannelli luminosi. Suggerite anche le possibili migliorie. In sei mesi si potrebbero effettuare gli interventi più urgenti, altri sei basterebbero poi per completare gli adeguamenti in fatto di sicurezza.