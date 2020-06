A Napoli il primo Gay Pride d'Europa post Covid|FOTO

Torna il Gay Pride a Napoli, in forma di flash mob: il primo in Europa dopo il lockdown. Nonostante il Covid-19, l'appuntamento con la rivendicazione dei diritti civili per tutti non poteva mancare quest'anno anche se in forma minore. Niente sfilata in strada, ma solo un flash mob in piazza Plebiscito. Duecento le presenze.

"E' un Gay Pride anomalo come è stato tutto l'anno. Ci siamo reinventati, niente corteo, ma abbiamo organizzato qualcosa perchè era giusto così. Per noi è più importante che mai essere in piazza, mantenendo distanze di sicurezza, ma urlano a voce alta quelli che sono i nostri diritti", spiega Antonella Capone, portavoce del flash mob.

La città all'ombra del Vesuvio è la prima in Europa a ospitare lo storico evento, dopo il lockdown. Dopo l'incontro odierno tra i rappresentanti di Antinoo Arcigay Napoli, ALFI Le Maree Napoli e dell'Associazione Trans Napoli (ATN), le Associazioni LGBT+, con il supporto del Comune di Napoli, hanno ritenuto che oggi più che mai sia necessario rilanciare la battaglia sui diritti civili, in difesa delle fasce più fragili della popolazione. Madrina d'eccezione dell'evento sarà l'artista M'Barka Ben Taleb.

"Napoli lancia un messaggio di rinascita. Ora è il momento del buon senso. Bisogna convivere con il virus con distanziamento fisico ma non sociale. Napoli lotta da tempo con latta per i diritti e sarà città anti depressiva e degli abbracci", sono le parole del sindaco di Napoli.

Partecipano: Napoli ALFI Le Maree Napoli Antinoo Arcigay Napoli ATN Famiglie Arcobaleno Fondazione GIC Pochos Napoli Ponti Sospesi Pride Vesuvio Rainbow.