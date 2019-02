Griglie in piazza del Plebiscito: stop dal ministero dei Beni Culturali

Bloccati dal ministero dei Beni Culturali i lavori per la camera di ventilazione della metropolitana della Linea 6 con le griglie in piazza del Plebiscito. Si tratta, dunque, dell'ennessimo stop, dopo il pronunciamento favorevole del Tar Campania che il 4 febbraio aveva accolto l’impugnativa del Comune contro la revoca dell’autorizzazione sancita dal Ministero del 5 dicembre.

Il Mibac, infatti, preferirebbe che il comune optasse per posizionare le griglie in largo Carolina, rilevando come la scelta di piazza del Plebiscito sia stata dettata solo da un risparmio sui costi per i lavori.

La situazione potrebbe sbloccarsi in un possibile e auspicato prossimo incontro tra il ministro Bonisoli e de Magistris.