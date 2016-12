"Correte, la pizzeria va a fuoco": paura in via Cesario Console

È stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco la scorsa notte in via Cesario Console per un principio di incendio in una pizzeria. La segnalazione, spiega Il Mattino, è giunta al 115 da una guardia giurata che ha notato le fiamme innescate da alcuni fogli di carta infilati sotto la serranda del locale.

Sul posto, anche gli agenti del Commissariato San Ferdinando. Si indaga sulla vicenda.