Ladri da Kukai: sfondano la vetrina con una pietra e rubano dalla cassa

Ancora una volta nel mirino dei ladri il ristorante giapponese Kukai Nibu in via Carlo De Cesare, all'inizio dei Quartieri Spagnoli. Si tratta del quinto furto di cui l'esercizio commerciale è stato vittima in poco tempo.

Il "colpo" è avvenuto nella notte tra sabato e domenica. I malviventi hanno usato una grossa pietra per sfondare la vetrina d'ingresso, forse un basolo sollevato dalla pavimentazione stradale.

L'episodio è stato denunciato alla polizia che indaga sui fatti. A quanto pare, i ladri hanno trovato pochi soldi nel registratore di cassa.