Crollo in Galleria, chiesta l'archiviazione per Luigi de Magistris

Luigi de Magistris non ha alcuna responsabilità su quanto avvenne alla Galleria Umberto nel luglio del 2014, quando il crollo di alcuni calcinacci uccise il 14enne Salvatore Giordano. La Procura ha richiesto l'archiviazione per le posizioni del sindaco Luigi de Magistris e dell'assessore comunale al'Urbanistica Carmine Piscopo.

Per i pm titolari dell'inchiesta non sono emersi elementi di rilievo penale o prove per sostenere l'accusa in giudizio nei confronti degli indagati. Ora toccherà al gip decidere per l'archiviazione o per eventuali ulteriori indagini.

Il primo cittadino e Piscopo erano indagati per atto dovuto, dopo la denuncia presentata dagli avvocati Sergio e Angelo Pisani, legali della famiglia del ragazzino.