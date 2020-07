Messa per le vittime del Covid, Sepe: "Epidemia contenuta per serietà dei napoletani"

Santa Messa officiata dal Cardinale Crescenzio Sepe in una piazza del Plebiscito gremita, con una grande attenzione per i distanziamenti. Una grande assemblea cattolica riunita per la memoria, la preghiera e la solidarietà.

Durante il solenne rito, al quale i fedeli parteciperanno nel rispetto dei limiti e delle distanze, sono state ricordate le vittime e i malati Covid -19 e ringraziati tutti coloro che – in questi mesi drammatici – si sono prodigati per garantire cura ed assistenza, servizi e prodotti essenziali, governo delle comunità, ordine e sicurezza.

Recita della Supplica di Sepe al Patrono di Napoli e Campania San Gennaro ed una speciale benedizione per il cammino che la nostra comunità dovrà intraprendere nei prossimi mesi per uscire definitivamente dall’emergenza.

Presenti tra gli altri anche De Luca (molto richiesto per scatti fotografici dai presenti), de Magistris, Bassolino.

"Grazie alla serietà dei napoletani l'epidemia a Napoli è stata contenuta rispetto ad altre città. Napoli ha dato dimostrazione di serietà e responsabilità", sono le parole di Crescenzio Sepe ai microfoni di NapoliToday.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.