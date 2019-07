Tragedia dopo un tuffo sul lungomare: muore giovane immigrato

Un ragazzo è deceduto in ospedale dopo un tuffo nelle acque del lungomare di Napoli, all'altezza del Molosiglio. Il giovane immigrato si è tuffato in mare dopo aver mangiato, accusando un probabile malore fatale che non gli ha lasciato scampo.

A nulla sono valsi infatti l'intervento tempestivo dei sommozzatori della polizia e l'immediato trasporto al Loreto Mare in stato già di incoscienza.

E' infatti deceduto dopo poco nell'ospedale napoletano.