Piazza del Plebiscito: "Grazie alla polizia municipale è tornata la legalità"

"È bastata una pattuglia della polizia municipale per far tornare la legalità in piazza del Plebiscito e far sparire le baby gang che infastidiscono i passanti, i motociclisti che invadono l’area pedonale e altre piccole e grandi illegalità”. A darne notizia il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e Gianni Simioli de La radiazza.

"Il fatto che sia bastata una pattuglia della polizia municipale evidenzia quanto siano infantili certe persone per le quali le regole vanno rispettate solo quando c’è un controllore nei paraggi ma anche, a nostro avviso, l’inutilità dei militari perché la loro presenza, a differenza di quella degli agenti della polizia municipale, non ha mai ridotto la presenza di scooter nell’area pedonale né quella delle baby gang. Chiediamo alla polizia municipale di continuare a presidiare la piazza".