"Piazza del Plebiscito sempre più terra di nessuno": la denuncia

"Piazza del Plebiscito è sempre più terra di nessuno sopratutto la domenica. Davanti alla Prefettura, alle camionette della Polizia e dell'Esercito - denunciano il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e Gianni Simioli della radiazza - le auto parcheggiano dove gli pare e gli scooter passano nell'area pedonale anche con tre o quattro persone a bordo compresi i bambini. Tutti ovviamente senza casco".

"Riteniamo che bisogna lanciare una nuova azione fortemente repressiva e frontale verso coloro che ogni giorno con i loro comportamenti infrangono le regole e si comportano in modo incivile creando spesso disagi alla collettività esponendoli al pubblico ludibrio oltre che alle sanzioni amministrative pubblicando le loro foto e i loro nomi sul sito del comune di Napoli. Le quattro azioni più frequenti di questa gente sempre munita di scooter o auto è di guidare senza casco, senza assicurazione e con più di due persone a bordo compresi i bambini, di gettare i rifiuti in qualsiasi momento del giorno senza rispettare gli orari forniti dall'Asia, parcheggiare sui marciapiedi e in doppia o tripla fila creando gravi disagi alla viabilità con la complicità dei parcheggiatori abusivi, invadere con mezzi a due ruote le aree pedonali".