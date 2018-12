Arrivano in piazza del Plebiscito i nuovi e tecnologici treni regionali/Foto

Presentati in Campania i modelli dei nuovi treni regionali: si tratta dei Rock e Pop, che andranno ad aggiungersi ai jazz (già in circolazione 13 sui 24 previsti). Cabine di guida più comode e razionali, hi tech, sedili confortevoli, bagni spaziali, videosorveglianza, riciclabilità al 95% (che li rende, allo stato, i treni più verdi d’Europa), soprattutto piena accessibilità per i disabili, sono queste le principali caratteristiche dei nuovi “gioielli” di Trenitalia, impegnata in un vero road show a tappe (Napoli è la tredicesima) per presentare all’Italia il nuovo progetto di ammodernamento in atto.

600 i nuovi treni che, secondo i piani delle Ferrovie dello Stato, dovrebbero iniziare a trasportare i pendolari dalla prossima primavera nelle regioni che hanno sottoscritto i nuovi contratti di programma tra cui, appunto, c’è anche la Campania. “Trasporteranno i pendolari per i prossimi 30 anni – ha sottolineato l’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Gianfranco Battisti – con elevate performances di puntualità e comfort”. Nella nostra regione, dove dal 2010 al 2017 l’utilizzo dei treni da parte dei pendolari secondo i dati di Legambiente, si sarebbe ridotto di oltre il 30 per cento a causa dei disservizi e della scomodità dei convogli, l’accordo siglato consente di abbassare l’età media dei treni regionali da 30 a 10 anni, garantendo i migliori standard di comodità ed efficienza.

A Napoli, per la presentazione, anche l’amministratore delegato di Trenitalia Orazio Iacono e il presidente di Trenitalia Tiziano Onesti. Al vicesindaco Enrico Panini – intervenuto in sostituzione di Luigi de Magistris – e al consigliere Luca Cascone – in rappresentanza del Governatore Vincenzo De Luca – regalato un modellino dei nuovi treni che, simbolicamente hanno unito nella foto ricordo.