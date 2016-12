Paura sul lungomare: scivola sugli scogli e sviene in acqua

Scivola dal parapetto in via Partenope e cade sugli scogli. Paura nelle scorse ore sul lungomare per un giovane, caduto da un'altezza di circa quattro metri. Rapidi i soccorsi: due ragazzi lo hanno raggiunto a nuoto e lo hanno tenuto a galla, poi lo hanno spinto verso la scogliera. Qui sono state prestate le prime cure. Un'ambulanza del 118 lo ha poi trasportato all'ospedale Loreto Mare dove è stato ricoverato.

Intanto, si legge su Cronache di Napoli, sono scattate le indagini della polizia. Dalle prime informazioni raccolte, sembra che il ragazzo fosse seduto sul parapetto quando ha perso l'equilibrio scivolando dal muretto in cemento e battendo così la testa.