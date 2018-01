Albero in Galleria, non è finita: "Domani lo riposizioneremo"

Non è finita la vicenda dell'albero dei desideri in Galleria Umberto I. “Domani arriva un nuovo albero in Galleria Umberto I. Se il Prefetto e il Questore di Napoli arretrano davanti alle baby gang noi abbiamo deciso di reagire”: questo il messaggio del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che annuncia il ritorno dell'albero.

Rubato tre volte e vandalizzato, quello dell'albero donato dal Gambrinus è stato “il caso” del Natale partenopeo, soprattutto perché ha richiamato l'attenzione sul guanto di sfida che alcune bande di ragazzini della zona hanno lanciato nei riguardi di cittadinanza e forze dell'ordine.