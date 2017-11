Gomorra, Ciro Di Marzio nel ritratto di Omar Mohamed su via Toledo

“Eroi” moderni come Dries Mertens, ma anche antieroi dell'immaginario tv come Ciro Di Marzio, tra i protagonisti della serie Gomorra. Sono le opere di Omar Mohamed, lo street artist cui si devono i numerosi ritratti che in queste settimane stanno impreziosendo la camminata di via Toledo.

Questa volta l'omaggio del disegnatore è toccato proprio all'ambiguo personaggio di Gomorra interpretato da Marco D'Amore, sicuramente tra i protagonisti della nuova stagione partita lo scorso venerdì.

Tantissimi, anche oggi, i curiosi che si fermano a notare l'incredibile somiglianza dell'opera con la persona rappresentata. Omar Mohamed, diplomato all’Accademia delle belle arti di Napoli, è un collaboratore della scuola napoletana dei Madonnari.