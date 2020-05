Raid armato nei Quartieri Spagnoli: ferito gravemente un uomo

Un 35enne, D.M. è rimasto gravemente ferito dopo una sparatoria avvenuta nella notte nei Quartieri Spagnoli. L'uomo è giunto in condizioni critiche nella Clinica privata Internazionale in via Tasso con una ferita allo stomaco. La persona che lo ha accompagnato in scooter si è poi dileguata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 35enne, residente in via Santa Maria alle Grazie a Toledo, è stato trasferito d'urgenza al pronto soccorso del Cardarelli. Rischia la vita. Sull'agguato indagano le forze dell'ordine. Trovati in vico Canale Taverna Penta sei bossoli.