Quartieri Spagnoli, nuova raffica di spari nella notte: trovati otto bossoli

Nuova notte di passione nella zona dei Quartieri Spagnoli. Sono stati trovati e sequestrati in piazzetta Concordia otto bossoli calibro 9, non distante dai punti in cui il giorno prima sono stati rinvenuti 26 colpi d'arma da fuoco.

Le segnalazioni a carabinieri e polizia sono arrivate poco dopo le 5 del mattino da residenti che avevano udito gli spari esplosi in aria da ignoti. Probabile si sia trattato di un raid intimidatorio del clan della zona per testimoniare la propria presenza sul territorio a scopo intimidatorio.

26 colpi d'arma da fuoco

Il 17 settembre la polizia di Stato è intervenuta, infatti, all'angolo tra via Colonna a Cariati e via Concordia. 26 i bossoli trovati sull'asfalto dalle forze dell'ordine. Anche in quel caso nessun danno a persone o cose.