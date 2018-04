Sparatoria in piazza Trieste e Trento: in rete il video choc

"Avevamo avuto diverse segnalazioni, ma ora c’è anche un video che abbiamo recuperato". Così Gianni Simioli speaker della Radiazza e Francesco Emilio Borrelli consigliere regionale dei Verdi, a proposito di una sparatoriache sarebbe avvenuta a piazza Trieste e Trento nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 aprile scorsi.

Borrelli e Simioli hannoraccolto le testimonianze dei presenti. "Dal video di cui siamo entrati in possesso, si vedono ragazzi scappare per l’arrivo di due persone armate, una senza casco e l'altra con casco integrale". "Quello senza casco dopo aver sparato - aggiungono - gira con la pistola in mano mentre la folla fugge mentre l'altro con il casco con la pistola nel giaccone minaccia i passanti”.

La vicenda è avvenuta intorno all'una di notte. Questa la ricostruzione di Borrelli: "Una decina di ragazzi, con caschi integrali e a bordo di scooter e moto, sono arrivati armati in piazza Trieste e Trento, forse per ‘risolvere’ una lite scoppiata prima”. La vicenda è finita con lo sparo di alcuni colpi di pistola.

"Ormai la situazione, visto anche quel che è successo sul lungomare, appare senza controllo e c’è un senso di impunità che spinge giovani e giovanissimi a cercare di ‘risolvere’ le liti tornando armati e sparando all’impazzata o spaventando con le loro armi”, è la conclusione del consigliere regionale, secondo il quale "è necessaria un’azione straordinaria e non le solite chiacchiere, anche per impedire che episodi del genere possano ridurre la rinascita turistica della città”.