Spari a due passi dalla Funicolare Centrale

Colpi d'arma da fuoco esplosi intorno alle 23 di ieri in via Conte di Mola, nei quartieri Spagnoli, a due passi da via Toledo e della Funicolare Centrale.

I carabinieri della compagnia di Napoli centro, intervenuti sul posto, hanno trovato quattro bossoli per strada.

Non si registrano feriti o danni. E' la prima stesa segnalata della Fase 2 del lockdown per l'emergenza Coronavirus.