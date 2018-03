Ragazzino francese in gita con la scuola a Napoli si perde in città: ritrovato dagli agenti

Un giovanissimo turista francese si era smarrito durante una tappa della gita scolastica a Napoli. Gli agenti, avendo notato che il ragazzino vagava con aria disorientata e spaventata nei dintorni della Galleria Umberto, lo hanno avvicinato chiedendogli cosa gli fosse successo. Il giovane, rincuorato dalla loro presenza, ha raccontato la propria disavventura agli agenti.

Una radiomobile ha intercettato la scolaresca in Piazza Bellini e dopo le dovute verifiche, poco dopo il ragazzo è stato affidato all’insegnante.

Intanto in piazza Bellini il Nucleo di Polizia Turistica ha intercettato in zona Mergellina/Orazio i conducenti di due pulmini scolastici che svolgevano il loro servizio in violazione delle normativa che regola il settore. Uno risultava sprovvisto del titolo autorizzativo e, pertanto, veniva verbalizzato con conseguente fermo del veicolo per due mesi; l’altro, avendo apportato modifiche alle caratteristiche costruttive del veicolo, che presentava quattordici sedili anziché nove, veniva sanzionato con ritiro della carta di circolazione.