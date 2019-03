Galleria Umberto I, taglio di capelli gratis per i clochard tra gioia e commozione

Chiudono i negozi e il corridoio esterno della Galleria Umberto I di Napoli si trasforma in salone di bellezza riservato ai tanti, uomini e donne, che nella Galleria trovano l’unico riparo al freddo ed alla pioggia. Con forbici, pettini, phon e vasche per il lavaggio ma anche smalti e prodotti di bellezza, all'iniziativa promossa dall'associazione "Il Sorriso di Karol" hanno aderito oltre una decina tra parrucchieri ed estetisti, membri dei team della hair stylist Anna Capano e della Haba Academy di Casavatore.

Tra incredulità, sorpresa, commozione, in un attimo è il sorriso – vero, sincero, straordinario – che Simona e Salvatore, i genitori di Karol da cui l'associazione prende il nome - sanno distribuire. “Si può fare davvero tanto con poco” spiega Salvatore che con la moglie Simona ha dato vita all’associazione che si occupa in particolare dei senza tetto di Napoli. “Mettete in auto qualcosa che non usate, qualsiasi cosa – dice ancora Salvatore - e quando vedere una persona sola che dorme per strada fermatevi e dategliela. Magari anche solo una parola, perché una parola può fare tantissimo”.