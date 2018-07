Da tempo via Monte di Dio è preda del parcheggio selvaggio, in particolare nel weekend, quando la sosta vietata sui due lati della carreggiata crea degli ingorghi infiniti, vero incubo per gli automobilisti.

Nel video, il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli denuncia quanto accaduto lunedì 23 luglio su via Monte di Dio, a causa del parcheggio selvaggio.