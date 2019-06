Via Monte di Dio cade a pezzi, nuovo crollo di calcinacci

Ancora un crollo calcinacci da via Monte di Dio, questa volta a pochi passi dalla caserma Nino Bixio. Per puro caso non ci sono stati feriti. Sul posto vigili del fuoco e polizia municipale. L'area è stata recintata per ragioni di sicurezza.

Nei giorni scorsi caduta di calcinacci all'altezza dell'ex sportello della Banca Credem. Anche in questo caso l'area è stata recintata.