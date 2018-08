Violenza sessuale a due passi da piazza del Plebiscito: le urla disperate di una 12enne

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Decumani hanno arrestato un cittadino dello Sri Lanka di 46 anni, responsabile del reato di violenza sessuale. Ieri sera in via Cesario Console una ragazzina di 12 anni si era allontanata dai suoi familiari, con i quali stava partecipando ad una festa, per fare un “selfie” sui giardinetti insieme ad una sua cugina.

A questo punto la ragazzina era stata avvicinata dal 46enne che ha cominciato a toccarla ripetutamente. Le urla disperate della vittima hanno subito allarmato non solo i suoi familiari ma anche altri presenti in strada. In quel momento sono sopraggiunte le volanti della Polizia.

I poliziotti hanno subito ed immediatamente bloccato l’uomo ricostruendo l’intera vicenda ed arrestandolo in merito al reato di violenza sessuale.

L’uomo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Poggioreale.