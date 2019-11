Voragine a pochi metri da via Monte di Dio: crollo stradale al Calascione

Una voragine si è aperta questa notte in viale Calascione, a pochi passi da via Monte di Dio. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale. La strada è stata transennata.Tecnici di ABC e del servizio fognature del Comune sono al lavoro per individuare l'origine della infiltrazione di acqua, che ha causato il cedimento stradale.

"Ci sono una norma regionale ad hoc e le risorse necessarie: il sindaco di Napoli si attivi dunque immediatamente per la messa in sicurezza della cavità sotterranea di piazzetta Calascione nella quale si è aperta una pericolosa voragine". Denuncia il presidente della I Municipalità di Napoli Francesco De Giovanni. "Non vorremmo aspettare le calende greche per gli interventi necessari, come già accaduto a Casoria o a Sant'Antimo. Serve un monitoraggio compiuto e la messa in sicurezza immediata di tutte quelle in qualche modo a rischio", conclude.