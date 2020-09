Sangue su via Caracciolo, accoltellato un uomo: si tuffa in mare per salvarsi

Un 52enne napoletano è stato salvato nelle acque di via Caracciolo all'alba. Ha raccontato di essersi lanciato in mare per sfuggire ad un rapinatore, che lo aveva anche accoltellato.

L'uomo è ricoverato al Vecchio Pellegrini. La sua versione è al vaglio dei poliziotti. Ha diverse e profonde ferite lacero-contuse al torace, alla testa e ad una gamba.