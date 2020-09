Molosiglio, torna il campetto di calcio dopo 10 anni di abbandono

Il campo di calcio del Molosiglio tornerà ad essere utilizzato, dopo oltre dieci anni di abbandono. Nei mesi scorsi la Prima Municipalità aveva indetto un bando per affidare l'area, il cui affidamento si è concluso in questi giorni a favore della Parrocchia di Santa Lucia, il cui Parroco, Padre Giuseppe Carmelo, è sempre stato molto sensibile alle problematiche sociali dei più giovani della zona.

"Sono molto soddisfatto, perché come Presidente della Commissione Trasparenza abbiamo portato avanti questa battaglia da molto tempo, confrontandoci con gli uffici tecnici da quasi due anni. E' stato un lavoro condiviso e costante di tante persone e sono molto felice che siamo riusciti a lavorare bene oltre le solite inutili divisioni politiche dei partiti. Un risultato importante perché permette di destinare uno spazio ai più giovani del quartiere, occupando il loro tempo in un modo sano e tenendoli lontani da ambienti negativi. Ringrazio i miei colleghi e gli uffici tecnici della Municipalità per il lavoro svolto, ma sopratutto l'Assessore Fabio Chiosi, il cui supporto è stato fondamentale. Il prossimo obiettivo è riuscire a valorizzare la "micro-piscina" della scuola Carlo Poerio di via Bisignano, abbandonata da decenni. Sarebbe una struttura fondamentale per i giovani del quartiere", spiega a NapoliToday Francesco Carignani.